Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:47, 23 апреля 2026Мир

США раскрыли результаты морской блокады Ирана

CENTCOM: США с начала морской блокады Ирана развернули 31 судно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Вооруженные силы (ВС) США перенаправили 31 судно, следовавшее в иранские порты или пытавшееся отчалить от берегов Исламской Республики с начала морской блокады страны. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в своем аккаунте социальной сети Х.

«В рамках морской блокады Ирана американские войска приказали 31 судну развернуться или вернуться в порт», — отмечается в заявлении командования.

Ранее стало известно, что 34 танкера, связанных с Ираном, смогли обойти американскую блокаду, в том числе несколько судов, перевозивших сырую нефть.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым, пока США нарушают условия перемирия.

18 апреля Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран снова перекрыл Ормузский пролив, пообещав открыть его при условии снятия морской блокады США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok