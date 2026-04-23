Суд признал законным штраф в отношении призывавшей к терроризму Трояновой

Мосгорсуд признал законным штраф актрисе Яне Трояновой

Суд в Москве признал законным штраф актрисе Яне Трояновой (признана иноагентом на территории России и внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за нарушение закона об иноагентах. Об этом пишет РИА Новости.

«Судебная коллегия по административным делам Московского городского суда оставила постановление суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что постановление вступило в законную силу. По данным агентства, представители актрисы оспаривали назначенный штраф в размере 45 тысяч рублей.

В ноябре 2025 года Троянову заочно приговорили к восьми годам колонии. Также ей назначили штраф и запретили администрировать сайты четыре года.

Причиной разбирательств стали призывы Трояновой к реальному терроризму. Помимо этого, ее обвинили в разжигании ненависти и вражды, а также в унижении человеческого достоинства людей по признакам национальности и уклонении от обязанностей иноагента.