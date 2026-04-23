17:54, 23 апреля 2026Культура

Суд признал законным штраф в отношении призывавшей к терроризму Трояновой

Мосгорсуд признал законным штраф актрисе Яне Трояновой
Ольга Коровина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Суд в Москве признал законным штраф актрисе Яне Трояновой (признана иноагентом на территории России и внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за нарушение закона об иноагентах. Об этом пишет РИА Новости.

«Судебная коллегия по административным делам Московского городского суда оставила постановление суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что постановление вступило в законную силу. По данным агентства, представители актрисы оспаривали назначенный штраф в размере 45 тысяч рублей.

В ноябре 2025 года Троянову заочно приговорили к восьми годам колонии. Также ей назначили штраф и запретили администрировать сайты четыре года.

Причиной разбирательств стали призывы Трояновой к реальному терроризму. Помимо этого, ее обвинили в разжигании ненависти и вражды, а также в унижении человеческого достоинства людей по признакам национальности и уклонении от обязанностей иноагента.

    Последние новости

    Умер ведущий передачи «Человек и закон»

    Турист был застигнут врасплох снежной бурей во время похода и не выжил

    В Госдуме предложили создать российский аналог ChatGPT

    Захарова призвала Соловьева «не подкачать» с комментарием о новых санкциях ЕС

    Зеленский поблагодарил ЕС за кредит на 90 миллиардов евро словами «отличный день»

    Минпросвещения рассказало подробности о возможностях не сдавших ОГЭ школьников

    Президент Киргизии высказался об отношениях с Россией

    В ЕС допустили использование российских активов для погашения кредита Украине

    Белоусов выразил соболезнования родным телеведущего Пиманова

    В Дагестане пострадавшим от паводков предоставят льготы

    Все новости
