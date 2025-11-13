Актрису Троянову приговорили к 8 годам колонии из-за призывов к терроризму

Российскую актрису Яну Троянову (признана иноагентом на территории России и внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заочно приговорили к восьми годам колонии. Также ей назначили штраф и запретили администрировать сайты четыре года.

Причиной разбирательств стали призывы артистки к реальному терроризму. Помимо этого, ее обвинили в разжигании ненависти и вражды, а также в унижении человеческого достоинства людей по признакам национальности и уклонении от обязанностей иноагента. Гособвинение изначально требовало приговорить артистку к девяти годам лишения свободы.

Сама же Троянова отвергает обвинения во всех вменяемых ей призывах. Ее адвокат уточнила позицию своей подзащитной на заседании, где рассматривалось уголовное дело. Российскую актрису обвиняют в том, что в июне 2024 года она сделала заявление, которое может сформировать «враждебно-ненавистническое отношение к нашему народу».

«Не согласна с обвинением, считает, что в ее словах нет состава преступлений. Речь носила эмоциональный и риторический характер», — заявила правозащитница.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Актриса поддержала высказывания украинцев насчет убийства россиян

В июне 2024 года актриса Яна Троянова в интервью изданию «Новая газета Европа» (организация признана нежелательной в России) снова высказалась о специальной военной операции на Украине. Также она указала, что россиянам не зря кричат в лицо «русских надо убивать, даже детей».

В продолжении она назвала, кто такие «хорошие русские». По ее мнению, «хороший русский не может быть живым».

И, конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам сегодня кричат в лицо: «Русских надо убивать, даже детей». Или как украинцы говорят: хороший русский — мертвый русский Яна Троянова актриса

Вдобавок артистка заявила, что родина ее предала. При этом она горда тем, что оказалась меньшинством, реально преданным России.

Вскоре после этого интервью глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин настоял на проверке высказываний российской актрисы. Представители общественного движения «Ветераны России», в свою очередь, призвали проверить Троянову на пропаганду терроризма.

Известно, что сейчас Троянова проживает во Франции. Артистка заочно арестована и объявлена в розыск.

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Globallookpress.com

Списки иноагентов и экстремистов в России продолжают пополняться

Ранее стало известно, что в отношении главного редактора издания «Довод» (включено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Ильи Косыгина (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) начали расследовать дело. Журналисту вменяется статья 330.1 УК РФ за несоблюдение порядка деятельности иностранного агента.

По данным следствия, он попал в реестр иноагентов в октябре 2023 года и, зная об этом, игнорировал требование маркировать свои материалы. Из-за этого его не раз привлекали к административной ответственности.

Также недавно еще один человек, связанный с медиа, пополнил реестр террористов и экстремистов. Речь шла о редакторе The Insider (признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Сергее Ежове (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Мужчину признали виновным в России за фейки о решениях, принимаемых органами власти.