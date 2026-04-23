10:24, 23 апреля 2026Путешествия

Туристка захотела потрогать Нептуна за гениталии и поплатилась

Полиция во Флоренции задержала туристку, которая забралась на статую Нептуна
Алина Черненко

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

Туристка в итальянской Флоренции забралась на мраморную статую Нептуна XVI века и поплатилась. Подробностями истории поделилось издание The Guardian.

По данным источника, 28-летнюю девушку, личность которой не разглашается, заметили и задержали полицейские. Уточняется, что она в шутку хотела потрогать древнейшего римского бога за гениталии, так как проиграла друзьям пари.

Материалы по теме:
«Блюют повсюду, кричат и крушат дорожные знаки» Почему жители популярных курортов Европы взвыли от британских туристов?
21 марта 2025
«То, что вам кажется мелочью, для них — преступление». За что россиянам за границей могут грозить штраф или тюрьма?
19 января 2026

Эксперты осмотрели скульптуру и обнаружили, что ей был причинен ущерб на сумму 5 тысяч евро (около 439 тысяч рублей). Полиция предъявила девушке обвинение в порче художественного и архитектурного памятника.

Статуя Нептуна была заказана Козимо I Медичи в 1559 году в честь свадьбы его сына, Франческо I Медичи, с великой герцогиней Иоанной Австрийской. Ее создал скульптор Бартоломео Амманатти. В чаше фонтана находятся лошади, которые тянут колесницу в форме раковины у основания статуи, изображающей Нептуна.

Это не первый случай, когда туристы пытаются забраться на известную достопримечательность Флоренции. В 2023 году 22-летний немецкий турист сломал копыто мраморного коня у подножия монумента и оторвал от колесницы Нептуна кусок мрамора.

    Зеленский обратился к США по поводу Украины

    В США объяснили потерю разведчика MQ-4C Triton над Персидским заливом

    В MLS вратарь забил гол в добавленное время и принес своей команде ничью

    Дуров стал шансонье Дуриковичем и выложил песню про ограничения Telegram

    Предложение обнулить ставку ипотеки для многодетных жестко раскритиковали в Госдуме

    Словакия подтвердила возобновление поставок нефти по «Дружбе»

    Девочку засосало в слив бассейна на глазах у друзей

    Мужчина перепутал педали в автомобиле, погубил двоих друзей и отделался штрафом

    Раскрыта причина проверки следователями «Вредных советов» Остера

    Названы проблемы кроссовера Geely

    Все новости
