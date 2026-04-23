Туристка захотела потрогать Нептуна за гениталии и поплатилась

Полиция во Флоренции задержала туристку, которая забралась на статую Нептуна

Туристка в итальянской Флоренции забралась на мраморную статую Нептуна XVI века и поплатилась. Подробностями истории поделилось издание The Guardian.

По данным источника, 28-летнюю девушку, личность которой не разглашается, заметили и задержали полицейские. Уточняется, что она в шутку хотела потрогать древнейшего римского бога за гениталии, так как проиграла друзьям пари.

Эксперты осмотрели скульптуру и обнаружили, что ей был причинен ущерб на сумму 5 тысяч евро (около 439 тысяч рублей). Полиция предъявила девушке обвинение в порче художественного и архитектурного памятника.

Статуя Нептуна была заказана Козимо I Медичи в 1559 году в честь свадьбы его сына, Франческо I Медичи, с великой герцогиней Иоанной Австрийской. Ее создал скульптор Бартоломео Амманатти. В чаше фонтана находятся лошади, которые тянут колесницу в форме раковины у основания статуи, изображающей Нептуна.

Это не первый случай, когда туристы пытаются забраться на известную достопримечательность Флоренции. В 2023 году 22-летний немецкий турист сломал копыто мраморного коня у подножия монумента и оторвал от колесницы Нептуна кусок мрамора.

