Сын короля Великобритании принц Гарри призвал не терять Украину из виду

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри в четверг, 23 апреля, без предупреждения прибыл в Киев с двухдневным визитом. Таким образом член британской королевской семьи якобы решил выразить поддержку Украине. Кроме того, он намерен принять участие в конференции по вопросам безопасности.

Принц сделал неожиданное заявление

По прибытии на киевский железнодорожный вокзал принц Гарри заявил, что ему приятно вернуться в страну. По его словам, Украина является государством, которое «храбро и успешно защищает восточный фланг Европы». В связи с чем он призвал не терять ее из виду.

Это не первый неожиданный визит сына британского короля на Украину. В сентябре 2025 года принц Гарри также неожиданно прибыл в Киев с командой фонда Invictus Games Foundation. Тогда заявлялось, что они планируют разработать новые инициативы по поддержке реабилитации раненых с целью оказания помощи во всех регионах страны. Тогда же принц посетил стихийный мемориал погибшим солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Майдане в Киеве. Он назвал его одним из самых печальных зрелищ, которые он когда-либо видел, «но в то же время и одним из самых красивых».

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В России объяснили визит принца Гарри на Украину

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал неожиданный приезд принца Гарри в Киев. По его мнению, таким образом покинувший королевскую семью наследник решил напомнить о себе.

Кроме того, отметил сенатор, визит принца Гарри в Киев важен для президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с тем Карасин выразил надежду на то, что член британской королевской семьи не будет пытаться повторить «подвиги» бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который уговаривал Киев отказаться от переговоров с Москвой в 2022 году.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Главком ВСУ обратился к королю Великобритании на фоне визита принца Гарри в Киев

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в день визита принца Гарри сообщил о телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании, главным маршалом авиации Ричардом Найтоном, в ходе которого он обратился к королю и правительству Соединенного Королевства.

Сырский добавил, что отдельно поблагодарил британскую сторону «за предоставленные вооружения, военную технику, боеприпасы и высокотехнологичное оборудование», а также «отметил лидерскую роль Великобритании в деятельности "Морской коалиции" и "Коалиции дронов"».

Кроме того, главком ВСУ проинформировал начальника Штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании о текущей обстановке в районе ведения боевых действий, отметив сложность ситуации.