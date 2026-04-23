Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри в четверг, 23 апреля, без предупреждения прибыл в Киев с двухдневным визитом. Таким образом член британской королевской семьи якобы решил выразить поддержку Украине. Кроме того, он намерен принять участие в конференции по вопросам безопасности.
По прибытии на киевский железнодорожный вокзал принц Гарри заявил, что ему приятно вернуться в страну. По его словам, Украина является государством, которое «храбро и успешно защищает восточный фланг Европы». В связи с чем он призвал не терять ее из виду.
Это не первый неожиданный визит сына британского короля на Украину. В сентябре 2025 года принц Гарри также неожиданно прибыл в Киев с командой фонда Invictus Games Foundation. Тогда заявлялось, что они планируют разработать новые инициативы по поддержке реабилитации раненых с целью оказания помощи во всех регионах страны. Тогда же принц посетил стихийный мемориал погибшим солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Майдане в Киеве. Он назвал его одним из самых печальных зрелищ, которые он когда-либо видел, «но в то же время и одним из самых красивых».
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал неожиданный приезд принца Гарри в Киев. По его мнению, таким образом покинувший королевскую семью наследник решил напомнить о себе.
Кроме того, отметил сенатор, визит принца Гарри в Киев важен для президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с тем Карасин выразил надежду на то, что член британской королевской семьи не будет пытаться повторить «подвиги» бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который уговаривал Киев отказаться от переговоров с Москвой в 2022 году.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в день визита принца Гарри сообщил о телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании, главным маршалом авиации Ричардом Найтоном, в ходе которого он обратился к королю и правительству Соединенного Королевства.
Сырский добавил, что отдельно поблагодарил британскую сторону «за предоставленные вооружения, военную технику, боеприпасы и высокотехнологичное оборудование», а также «отметил лидерскую роль Великобритании в деятельности "Морской коалиции" и "Коалиции дронов"».
Кроме того, главком ВСУ проинформировал начальника Штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании о текущей обстановке в районе ведения боевых действий, отметив сложность ситуации.