Politico: В ЕС обсудили создание Совбеза из-за провальных саммитов

Европейские страны рассматривают идею создания Европейского совета безопасности. Об этом сообщает газета Politico.

По данным издания, новый орган необходим для оперативного принятия решений в кризисных ситуациях. Нынешние саммиты Евросоюза практически перестали быть работоспособными: лидеры тратят часы на споры по второстепенным вопросам, игнорируя реальные угрозы.

Повестка многих встреч была посвящена незавершенным делам прошлых саммитов. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал ЕС «фундаментально переосмыслить свои рамки безопасности». В публикации констатируют, что сообщество создавалось для экономической интеграции, а обеспечение безопасности было делегировано США, однако мир с тех пор изменился.

11 января еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит как минимум 100 тысяч человек. Они должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас усомнилась в реальной возможности реализовать подобный проект.