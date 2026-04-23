22:22, 23 апреля 2026

В Европе призвали назначить постоянного представителя для переговоров с Россией

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Европу назначить постоянного представителя для переговоров с Россией. Его заявление опубликовано на сайте аудиовизуальной службы Еврокомиссии.

Политик подчеркнул, что в складывающемся контексте необходимо достичь устойчивого мира. Он выразил обеспокоенность отсутствием европейских стран за столом переговоров.

«Если ты не за столом, ты в меню — так гласит пословица. Поэтому я уже давно убежден, что Европа должна предпринять шаги по разрядке, назначить кого-то для переговоров с Москвой», — отметил де Вевер на встрече лидеров стран ЕС.

Он добавил, что в кулуарах уже ходят разговоры о необходимости диалога с Россией, однако кто-то должен был сказать об этом публично. Премьер также заявил, что продолжение кризиса в дипломатических отношениях с РФ и кризиса на Украине не имеет смысла.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС, насчитывающий 120 пунктов, включили запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 НПЗ из России и 16 зарубежных компаний.

В то же время Брюссель не только не ввел нефтяное эмбарго, но и отказался от ранее планировавшегося запрета на транспортировку российской нефти. Не попали под санкции и поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ.

