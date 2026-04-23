Депутат Шеремет заявил, что новый пакет санкций сыграет с ЕС злую шутку

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новый пакет санкций против России, принятый Евросоюзом (ЕС), сыграет с ним злую шутку.

«Эти санкции сыграют с ними злую шутку, окончательно лишив перспектив экономического, политического и культурного развития страны Европы», — заявил депутат, отметив, что Евросоюз работает исключительно против себя и благосостояния своего населения.

Депутат заявил, что Россия не поддастся давлению санкций, тогда как Европа, по его мнению, продолжает ослабевать из-за собственной санкционной политики, что может привести к истощению и запустить необратимые процессы саморазрушения и распада.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС, насчитывающий 120 пунктов, включили запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 НПЗ из России и 16 зарубежных компаний.