Депутат Колесник: Буданов и Зеленский играют в пинг-понг своими заявлениями

Президент Украины Владимир Зеленский всем говорит о стремлении к миру, однако глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) дезавуирует его высказывания своими заявлениями, сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Киев не совсем самостоятелен в своих суждениях, решениях и заявлениях.

Ранее Буданов заявил, что на Украине никто не пойдет на признание территориальных потерь. Он также назвал США стратегическим союзником Киева.

«У нас президент [России Владимир Путин] ждет только с одной целью: пусть Зеленский приезжает в Москву, о чем-то говорит, убеждает. Он же всем говорит, что он стремится к миру. В то же время Буданов, глава его офиса, дезавуирует его стремление. Они в этот пинг-понг зря играют, потому что гибнут украинцы, гибнут люди, наемники уже уходят с Украины», — сказал Колесник.

По его словам, страны постепенно начнут признавать пять субъектов, которые являются субъектами Российской Федерациями на основании Конституции и референдумов, проведенных на этих территориях. Речь идет о Крыме, Херсоне, Запорожье, Донецкой и Луганской Народных Республиках.

«Здесь ситуация для Украины патовая. Понятно, что это уже наши территории, и мы их не собираемся никому отдавать. Если Украина не собирается их уступать, то заходят в тупик вообще любые переговорные позиции», — отметил Колесник.

Депутат подчеркнул, что российские военные продолжают наступление и постепенное выдавливание Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории наших субъектов.

«Сегодня [Буданов] заявил одно, посмотрим, что через некоторое время заявят, когда наши войска достигнут еще большего успеха. В конечном итоге вся дипломатия на сегодняшний день между нами и Украиной происходит на поле боя. Какой будет наш успех на поле боя, такая будет и дипломатия», — добавил Колесник.

Первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев ранее заявил, что Владимир Зеленский в очередной раз разыгрывает сироту перед западной публикой, стараясь вызвать жалость.