Воткнувший нож в голову российскому судье предстанет перед судом

Суд 29 апреля огласит приговор по делу об убийстве судьи Ветлугина в Камышине

Волгоградский областной суд 29 апреля огласит приговор охотнику, который расправился с судьей Василием Ветлугиным на улице в Камышине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Во время заседания в среду, 29 апреля, обвиняемому дадут последнее слово и огласят приговор. Дело слушается в закрытом режиме.

Известно, что подсудимого зовут Сергей К., мужчина профессионально занимался охотой и был лично знаком с судьей. Следствие полагает, что преступление он совершил на почве ревности — мстил за измену супруги. 14 августа 2025 года Сергей подкараулил Василия Ветлугина у здания Камышинского городского суда, набросился на него и воткнул нож в голову. Свою вину он признал во время допроса.

