Захарова призвала Соловьева «не подкачать» с комментарием о новых санкциях ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией предложила российскому журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву прокомментировать новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России. С таким заявлением она выступила в своем официальном Telegram-канале.

«Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», — призвала Захарова.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что новые антироссийские санкционные ограничения со стороны ЕС будут безрезультатными, как и предыдущие.

23 апреля Евросоюз принял новый пакет ограничительных мер в отношении России. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, он направлен на сокращение возможностей Москвы продолжать боевые действия.