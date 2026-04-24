21:29, 24 апреля 2026Спорт

«Авангард» на выезде победил «Локомотив» в первом полуфинальном матче Кубка Гагарина

«Авангард» победил «Локомотив» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ярослав Неелов / РИА Новости

Омский «Авангард» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 24 апреля, и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Максим Лажуа, еще по шайбе забросили Василий Пономарев, Эндрю Потуральски и Джозеф Чеккони. У хозяев отличились Денис Алексеев и Максим Шалунов.

«Авангард» вышел вперед в серии — 1-0. Второй матч пройдет в Ярославле в воскресенье, 26 апреля. Серия продлится до четырех побед одной из команд.

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. «Авангард» брал трофей в 2021 году.

