Биолог нашел неожиданное объяснение рака кишечника у молодых

Биолог Сеоане: Средство для борьбы с сорняками может увеличивать риск рака

Химическое средство для борьбы с сорняками может увеличивать риск развития рака кишечника у молодых. Об этом заявил специалист по вычислительной биологии Хосе Сеоане изданию Business Insider.

Специалист заявил, что нашел неожиданное объяснение роста онкологических заболеваний среди людей младше 45 лет в ходе исследования. Он и его коллеги-биологи искали в злокачественных клетках рака кишечника отпечатки ДНК, связанные с определенными факторами рисками. Большинство случаев ожидаемо были связаны с курением, нехваткой клетчатки и ожирением. Неожиданной находкой для Сеоане стал гербицид пиклорам.

«Когда мы увидели пиклорам, то подумали: "Это, должно быть, ошибка"», — рассказал Сеоане. Однако дальнейшие наблюдения показали, что длительное воздействие вещества, действительно, может быть одним из факторов риска.

Эпидемиолог по онкологическим заболеваниям Ребекка Сигел, не участвовавшая в исследовании, отметила, что полученные данные не доказывают прямую связь между использованием гербицида и развитием рака. Для подтверждения теории требуются более детальные наблюдения.

