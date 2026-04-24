17:30, 24 апреля 2026

Биолог нашел неожиданное объяснение рака кишечника у молодых

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Химическое средство для борьбы с сорняками может увеличивать риск развития рака кишечника у молодых. Об этом заявил специалист по вычислительной биологии Хосе Сеоане изданию Business Insider.

Специалист заявил, что нашел неожиданное объяснение роста онкологических заболеваний среди людей младше 45 лет в ходе исследования. Он и его коллеги-биологи искали в злокачественных клетках рака кишечника отпечатки ДНК, связанные с определенными факторами рисками. Большинство случаев ожидаемо были связаны с курением, нехваткой клетчатки и ожирением. Неожиданной находкой для Сеоане стал гербицид пиклорам.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
«Наши старые друзья глисты» Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
«Наши старые друзья глисты»Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
7 июля 2018

«Когда мы увидели пиклорам, то подумали: "Это, должно быть, ошибка"», — рассказал Сеоане. Однако дальнейшие наблюдения показали, что длительное воздействие вещества, действительно, может быть одним из факторов риска.

Эпидемиолог по онкологическим заболеваниям Ребекка Сигел, не участвовавшая в исследовании, отметила, что полученные данные не доказывают прямую связь между использованием гербицида и развитием рака. Для подтверждения теории требуются более детальные наблюдения.

Ранее издание HuffPost со ссылкой на исследования ученых назвало идеальную частоту опорожнения кишечника. Согласно опубликованным данным, оптимально посещать туалет один-два раза в сутки.

    Последние новости

    В России назвали единственную сферу взаимодействия с Киевом

    Пенсионерку спасли из горящей квартиры в Казани

    Одной из причин замедления российской экономики назвали морозы

    Опубликованы кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена

    Биолог нашел неожиданное объяснение рака кишечника у молодых

    Министр спорта ужесточил лимит на легионеров в РПЛ

    Переполненный пассажирский самолет прервал полет из-за неопытного пилота

    44-летняя Наталья Водянова вызвала обсуждение в сети о шестой беременности

    Стильный образ бывшего замминистра обороны России попал на видео

    Гарри Стайлс обручился со звездой «Бэтмена»

    Все новости
