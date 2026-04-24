20:48, 24 апреля 2026

В России оценили данные о наступающей глобальной демографической катастрофе

Демограф Тимаков усомнился в наступлении «глобальной демографической катастрофы»
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Аналитик Центра дипломатии знаний РГГУ Владимир Тимаков в эфире Радио «Комсомольская правда» оценил данные о том, что на Земле наблюдаются признаки наступающей глобальной демографической катастрофы.

«Люди моложе 15 и старше 65 [лет] складываются — это числитель в дроби, а знаменатель этой дроби — это люди от 16 до 64 лет соответственно, получается. То есть вот эти — которые от 16 до 64 — они могут работать и могут создавать ценности, а остальные являются нагрузкой. И чем больше вот эта доля в числителе, тем выше нагрузка, и больше социальных задач государству приходится выполнять перед детьми и стариками, а зарабатывать ему, соответственно, сложнее», — пояснил эксперт.

Он отметил, что до 2033 года этот коэффициент продолжает сокращаться. «То есть у нас сокращается число детей в глобальном масштабе, то есть нагрузка сокращается, и это для экономики пока плюс. То есть еще окно возможности», — подчеркнул демограф.

По его мнению, говорить о катастрофе в данном случае преувеличение. При этом Тимаков уточнил, что действительно происходит тектонический сдвиг в демографической структуре населения — никогда не было такого большого числа стариков. «Вот в Японии уже сейчас к 30% приближается процент людей старше 65 лет. То есть, представьте, каждый третий старше 65», — добавил он.

23 апреля замглавы администрации президента России Максим Орешкин указал на признаки глобальной демографической катастрофы. Он заявил, что рост доли старшего поколения среди населения планеты приведет к серьезным последствиям.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что для улучшения демографической ситуации в стране необходимо объединить усилия бизнеса, некоммерческих организаций, государства, средств массовой информации и религиозных организаций.

