Футболист сборной России рассказал о купленной за миллион рублей картине

18:54, 24 апреля 2026

Футболист сборной России Дивеев рассказал о купленной за миллион рублей картине
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Игорь Дивеев рассказал о том, что купил картину за миллион рублей. Об этом сообщает Sport24.

«Называется "Апокалипсис", автор — Эрнст Неизвестный. Отдал около миллиона рублей. Это моя самая дорогая покупка, если не считать квартиру в Москве», — отметил Дивеев. Он добавил, что ни разу не пожалел о потраченных деньгах.

Ранее Дивеев возмутился ценами в Санкт-Петербурге. «Иногда охреневаю: чуть не заказал помидоры за 900 рублей! Ужин в ресторане на одного выходит от 5000 до 7000 рублей», — посетовал игрок.

Дивеев перешел в «Зенит» в январе 2026 года. Контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон.

