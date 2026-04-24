09:50, 24 апреля 2026Спорт

Глава УЕФА признался в непонимании действий современных судей

Глава УЕФА Чеферин признался, что не понимает некоторые действия судей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин признался, что не понимает некоторые действия современных судей. Его слова приводит Footmercato.

«Иногда болельщики не понимают, почему похожие эпизоды оцениваются по-разному в разных матчах. Я сам уже ничего не понимаю. Возьмем игру рукой: никто не может разобраться, пенальти это или нет, умышленное ли оно. Как это определить? Ты же не психиатр», — заявил Чеферин.

Глава УЕФА подчеркнул, что арбитры на поле принимают окончательные решения, а VAR должен вмешиваться только при явных и очевидных ошибках. «Вмешательства обязаны быть краткими, а не затягиваться на 10-15 минут, как порой бывает», — добавил он.

В феврале Карло Анчелотти, тренировавший тогда мадридский «Реал», рассказал об опасности VAR. По его мнению, система снимает с судьи слишком большую долю ответственности.

