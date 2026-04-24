Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:13, 24 апреля 2026Мир

Иран решил не взимать пошлину с России за проход через Ормузский пролив

Фото: Globallookpress.com

Иран решил не взимать пошлину с России за проход через Ормузский пролив, об этом сообщил РИА Новости посол страны в Москве Казем Джалали.

Он отметил, что на данный момент Тегеран не будет взимать средства с ряда дружественных стран, в том числе с РФ, но что будет в будущем, неизвестно.

«Однако в настоящий момент наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например, России», — указал дипломат.

18 апреля Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции сообщили, что Иран вновь перекрыл Ормузский пролив из-за отказа Соединенных Штатов снять морскую блокаду иранских портов. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что пролив будет оставаться закрытым, пока США нарушают условия перемирия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok