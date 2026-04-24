Киркоров рассказал об уволенном менеджере Louis Vuitton после отказа в шопинге

Менеджера бутика Louis Vuitton в Майами уволили после звонка Киркорова Водяновой

Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о неожиданном отказе французского модного дома Louis Vuitton в шопинге. Своими воспоминаниями он поделился в интервью стилисту Алеко Надиряну.

Инцидент произошел два года назад в бутике в Майами. Артист отметил, что, в отличие от Balenciaga, продавцы Louis Vuitton не стали связывать отказ с его политической позицией.

Киркоров был очень возмущен и сразу же позвонил российской супермодели Наталье Водяновой. После звонка, по словам знаменитости, менеджер бутика был уволен. «На следующий день передо мной принесли извинения и в качестве подарка преподнесли дорогую лимитированную сумку», — заключил поп-исполнитель.

Ранее Филипп Киркоров назвал тупостью запрет французского люксового бренда Balenciaga на шопинг из-за его поддержки президента России Владимира Путина.