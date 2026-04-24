17:50, 24 апреля 2026

Киркоров рассказал об уволенном менеджере Louis Vuitton после отказа в шопинге

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о неожиданном отказе французского модного дома Louis Vuitton в шопинге. Своими воспоминаниями он поделился в интервью стилисту Алеко Надиряну.

Инцидент произошел два года назад в бутике в Майами. Артист отметил, что, в отличие от Balenciaga, продавцы Louis Vuitton не стали связывать отказ с его политической позицией.

Киркоров был очень возмущен и сразу же позвонил российской супермодели Наталье Водяновой. После звонка, по словам знаменитости, менеджер бутика был уволен. «На следующий день передо мной принесли извинения и в качестве подарка преподнесли дорогую лимитированную сумку», — заключил поп-исполнитель.

Ранее Филипп Киркоров назвал тупостью запрет французского люксового бренда Balenciaga на шопинг из-за его поддержки президента России Владимира Путина.

    Последние новости

    Мерц сделал заявление о немедленном вступлении Украины в ЕС

    Известный в России украинский стример получил вид на жительство в европейской стране

    В Ставрополье задержали напавших на участника СВО

    Появились новые подробности о горевшем пять дней морском терминале в Туапсе

    Девушка сделала татуировку на Бали и осталась с химическим ожогом на всю жизнь

    Дикая обезьяна помешала разминированию Ормузского пролива

    Москвичей призвали готовиться к испанским слизням

    В НАТО прокомментировали планы США наказать Испанию

    Центробанк снизил курс рубля

    Мужчина изменил несколько привычек и за два месяца обратил вспять жировую болезнь печени

    Все новости
