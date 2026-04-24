15:55, 24 апреля 2026Ценности

Клиентка потребовала 300 тысяч рублей компенсации у мастера перманента

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @sasha.sekta

Мастер перманента из Москвы Александра Секта рассказала, что клиентка потребовала у нее 300 тысяч рублей компенсации из-за аллергической реакции на процедуру. Опытом специалистка поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом sasha.sekta поделилась, что ее клиенткой оказалась давняя посетительница, которую она знала со времен работы визажистом. По словам эксперта, в результате ее работы у женщины случилась реакция на материалы. «Такое очень редко, но бывает. Заживление затянулось, остался красный след, и это доставляло ей дискомфорт. При этом я оставалась на связи, не пропадала, не игнорила и, упаси боже, не блокировала. Оформила возврат средств за брови, оплатила мази и кремы, помогаю, поддерживаю», — подчеркнула мастер.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Однако спустя два месяца после случившегося пострадавшая обратилась за помощью к юристу и написала Секте сообщение со словами «спасибо за все, но я этого вам просто так не оставлю». В результате была составлена досудебная претензия в размере упомянутой суммы.

«При этом сам перманент у нее нормальный, с результатом все окей. Просто человек решил пойти вот в такую историю. Честно? Это был шок. Потому что одно дело — случайный конфликт, а другое — когда так делает человек, с которым у вас была выстроена связь и доверие», — подытожила мастер.

Ранее в апреле девушка нанесла временное тату и удивилась неожиданному эффекту. Блогерша и фотограф Натали Яровая из Самары купила временные рисунки на маркетплейсе, наложив их на руку и на зону декольте.

    Зафиксирован исторический для армии США момент

    В России назвали цель 21-го пакета санкций ЕС

    Турист отправился на Бали, попал в аварию и раздробил глазницу

    В Госдуме раскрыли детали процесса обменов пленными между Россией и Украиной

    «УАЗ» решил запатентовать легендарное название

    Набиуллина прокомментировала возвращение Минфина на валютный рынок

    Глухари в российском регионе растопырили хвосты для самок и попали на видео

    Клиентка потребовала 300 тысяч рублей компенсации у мастера перманента

    Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

    Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной

    Все новости
