Королеву красоты нашли с огнестрельным ранением головы

В Мексике бывшую королеву красоты нашли мертвой в ее квартире

В Мексике началось расследование расправы над Каролиной Флорес Гомес — бывшей королевы красоты города Энсенада. Об этом сообщает TV Azteca Guerrero.

27-летнюю девушку нашли в ее квартире с огнестрельным ранением головы. Ее было уже не спасти. Внимание полицейских привлек муж Гомес, который обвинил в произошедшем собственную мать. И он, и она находились вместе с девушкой в момент выстрела. Пока полиция не произвела никаких арестов.

Гомес прославилась в 2017 году, когда в возрасте 17 лет завоевала титул «Мисс Нижняя Калифорния» в категории подростков.

