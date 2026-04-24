19:06, 24 апреля 2026Мир

Лавров раскрыл одну особенность диалога США с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

США в диалоге с Россией, в отличие от большинства государств, не следуют логике «если ты не сделаешь то, что я у тебя прошу, я тебя накажу». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Логика американцев в отношениях с большинством государств — в диалоге с нами я пока таких вещей не слышал и, надеюсь, не услышу — такая, что, если ты не сделаешь то, что я у тебя прошу, я тебя накажу», — отметил глава российского МИД.

Лавров отметил, что Вашингтон, оказывая подобное давление на другие страны, ничего не обещает им взамен.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что главной проблемой в отношениях России и Соединенных Штатов является непредсказуемость президента США Дональда Трампа. Дипломат отметил, что, несмотря на плодотворные контакты лидеров двух стран на Аляске, в настоящее время отношения Москвы и Вашингтона находятся в самой низкой точке.

