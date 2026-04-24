Лавров высказался о «маргинализации» России

Лавров: США приветствуют маргинализацию России на энергетических рынках ЕС

США одобряют маргинализацию России на энергетических рынках Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Общественному телевидению России».

«Соединенные Штаты приветствовали и приветствуют то, что Россию маргинализируют на европейских энергетических рынках», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что США для взаимовыгодного сотрудничества с РФ обязаны учитывать интересы Москвы, но «пока этого не видно».

Ранее Лавров заявил, что Россия давно обозначила красные линии по Украине. «Это просто несерьезно. Говорить, что им надо прояснить наши красные линии, — смешно. Они давно были обозначены», — отметил он.