Лавров высказался о «маргинализации» России

21:45, 24 апреля 2026Мир

Лавров: США приветствуют маргинализацию России на энергетических рынках ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

США одобряют маргинализацию России на энергетических рынках Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Общественному телевидению России».

«Соединенные Штаты приветствовали и приветствуют то, что Россию маргинализируют на европейских энергетических рынках», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что США для взаимовыгодного сотрудничества с РФ обязаны учитывать интересы Москвы, но «пока этого не видно».

Ранее Лавров заявил, что Россия давно обозначила красные линии по Украине. «Это просто несерьезно. Говорить, что им надо прояснить наши красные линии, — смешно. Они давно были обозначены», — отметил он.

