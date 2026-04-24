Легендарного советского футболиста хотели похоронить у мусорки

Внук Виктора Шустикова заявил, что футболиста хотели похоронить у мусорки

Легендарного советского футболиста Виктора Шустикова изначально планировали похоронить у мусорных баков на окраине Востряковского кладбища. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал внук спортсмена, экс‑капитан «Торпедо» Сергей Шустиков.

Шустиков-младший заявил, что организовать достойное место захоронения оказалось крайне непросто: он провел три бессонных дня, обращаясь за помощью к Евгению Алдонину и Леониду Слуцкому — последний связался с Александром Дюковым. Благодаря совместным усилиям многих людей удалось добиться выделения достойного места на кладбище.

Шустиков отметил, что «Торпедо» взяло на себя все расходы на похороны. Он выразил клубу искреннюю благодарность.

Виктор Шустиков умер 23 октября 2025 года на 87‑м году жизни. Он выступал за «Торпедо» с 1958 по 1972 год и провел за команду рекордные 427 матчей. В составе клуба он дважды становился чемпионом СССР — в 1960 и 1965 годах.