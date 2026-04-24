Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:12, 24 апреля 2026Спорт

Легендарного советского футболиста хотели похоронить у мусорки

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Легендарного советского футболиста Виктора Шустикова изначально планировали похоронить у мусорных баков на окраине Востряковского кладбища. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал внук спортсмена, экс‑капитан «Торпедо» Сергей Шустиков.

Шустиков-младший заявил, что организовать достойное место захоронения оказалось крайне непросто: он провел три бессонных дня, обращаясь за помощью к Евгению Алдонину и Леониду Слуцкому — последний связался с Александром Дюковым. Благодаря совместным усилиям многих людей удалось добиться выделения достойного места на кладбище.

Шустиков отметил, что «Торпедо» взяло на себя все расходы на похороны. Он выразил клубу искреннюю благодарность.

Виктор Шустиков умер 23 октября 2025 года на 87‑м году жизни. Он выступал за «Торпедо» с 1958 по 1972 год и провел за команду рекордные 427 матчей. В составе клуба он дважды становился чемпионом СССР — в 1960 и 1965 годах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

    Набиуллина пообещала не навязывать цифровой рубль

    Новая ускоренная система въезда в Европу привела к хаосу в аэропортах

    США предложили Ирану выбор

    Этническая группировка поставляла людей на СВО

    Подросток напал на футболиста с отверткой ради пиццы

    Российская синхронистка-чемпионка объявила о переходе в бобслей

    Спрятанные в сундуке тела привели к россиянину

    Выпуск Т-90 в Индии назвали проблемой для России

    Британец сделал заявление о лишении его гражданства из-за связей с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok