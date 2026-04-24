11:18, 24 апреля 2026Экономика

Мировому энергорынку спрогнозировали потерю колоссальных объемов топлива

МЭА: Мировой энергорынок недополучит 120 млрд кубометров СПГ из-за войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Issei Kato / Reuters

Потери в поставках сжиженного природного газа (СПГ) на глобальный энергорынок из-за блокировки Ормузского пролива достигнут 120 миллиардов кубометров в среднесрочной преспективе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

При оптимальном судоходстве в ключевой логистической артерии эти объемы могли бы отправиться на мировой энергорынок в 2026-2030 годах. Однако блокировка Ираном Ормузского пролива и регулярные атаки на энергоинфраструктуру ближневосточных стран привели к фактической их потере, пояснили в отраслевом агентстве.

Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
12 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
2 марта 2026

Урон, по оценке экспертов, составит порядка 15 процентов прогнозируемого общемирового совокупного прироста поставок СПГ за вышеуказанный период. Только с начала марта отгрузки СПГ из Катара сократились на 20 миллиардов кубометров. На восстановление мощностей уйдет как минимум несколько недель. Это, ожидают аналитики, приведет к сокращению производства топлива еще примерно на 10 миллиардов кубометров. До 2030 года, прогнозируют они, выпуск этого вида топлива в Катаре просядет почти на 70 миллиардов.

Блокировка Ормузского пролива уже привела к стремительному росту мировых цен на СПГ. Дополнительной причиной стало повреждение завода в Рас-Лаффане. На фоне регулярных атак Ирана власти Катара объявили чрезвычайное положение и приостановили добычу газа. Суммарный ущерб арабских стран от повреждений на объектах энергетической инфраструктуры аналитики Rystad Energy оценили в 58 миллиардов долларов.

