09:30, 24 апреля 2026Забота о себе

Названа неочевидная польза кофе при недосыпе

Эндокринолог Павлова: Кофе помогает восстанавливать память после недосыпа
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Кофе может частично компенсировать последствия недосыпа, считает врач-эндокринолог Зухра Павлова. Неочевидную пользу бодрящего напитка при бессоннице она назвала в своем Telegram-канале.

Как пояснила специалист, недостаток сна нарушает важные процессы в мозге, в том числе снижает способность нейронов формировать устойчивые связи. Это влияет на память, особенно на способность запоминать людей и события, а также ухудшает общее когнитивное состояние.

«Кофеин не просто бодрит, а помогает восстанавливать передачу сигналов между нейронами и поддерживает нормальную пластичность мозга», — отметила Павлова. Благодаря этому мозг способен частично компенсировать нарушения, возникающие при недосыпе, включая работу отдельных зон гиппокампа.

Врач подчеркнула, что кофе не способен заменить полноценный сон, но может временно поддержать организм. Она также посоветовала употреблять напиток после еды и не рассматривать его как основное средство борьбы с усталостью.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова рассказала, как кофе связан со здоровьем сердца. По ее словам, при чрезмерном употреблении он может вызывать учащение пульса, ощущение перебоев в работе сердца и проблемы со сном.

