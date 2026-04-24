15:17, 24 апреля 2026Россия

Описана судьба бежавшего к ВСУ и передававшего им сведения о сослуживцах российского бойца

Марк Леонов

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Перешедшего на сторону Вооруженных сил Украины российского бойца Артема Климова ждет особая, показательная кара. Это предрек офицер запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников, его слова приводит «АиФ».

По словам Иванникова, преступление, которое совершил бежавший на Украину и передававший противнику сведения о сослуживцах участник спецоперации, заслуживает самого сурового наказания и оно станет уроком для остальных предателей. «По нему будет нанесен ракетный удар. Преступник будет уничтожен, и это будет показательно для всех тех, кто может попасть под воздействие киевской пропаганды», — описал дальнейшую судьбу Климова Иванников.

В июне 2025 года Климов, предположительно, заключил контракт для участия в специальной военной операции, после чего проходил службу в тылу в войсках связи, а затем был направлен в беспилотные войска. Он служил в 2-м мотострелковом батальоне 102-го пехотного полка, в тот момент вышел на связь с противником и на протяжении 80 дней передавал Главному управлению разведки Украины сведения о своем подразделении, в том числе координаты позиций.

После этого он перешел линию фронта и едва не был «обнулен» одним из украинцев.

