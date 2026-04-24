10:40, 24 апреля 2026

Оценены шансы российских фигуристов попасть на международные соревнования

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Министр спорта Михаил Дегтярев оценил шансы российских фигуристов попасть на международные соревнования в следующем сезоне. Его слова приводит РИА Новости.

Дегтярев заявил, что шансы есть всегда. Он подчеркнул, что министерство работает над этим вопросом. «Бьемся за каждого спортсмена», — добавил чиновник.

2 апреля стало известно, что вопрос о возвращении юниоров из России и Белоруссии на международные соревнования стоял в повестке заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU) в Праге, однако решение так и не было принято. Теперь вопрос будет рассматриваться на следующем совете в июне.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. При этом в октябре прошлого года ISU рассматривал возможность допустить фигуристов из России к участию в юниорской и взрослой возрастных категориях.

