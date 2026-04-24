Постпредство России при ЕС оценило запас прочности российской экономики

Постпредство РФ при ЕС: Экономика России обладает огромным запасом прочности

Постпредство России при Европейском союзе (ЕС) оценило запас прочности российской экономики в условиях санкций. Заявление цитирует РИА Новости.

«Должны разочаровать тех, кто в это продолжает слепо верить — экономика России обладает огромным запасом прочности», — заявили дипломаты, комментируя 20-й пакет санкций Евросоюза.

В постпредстве добавили, что европейцам следует задуматься о судьбе своей экономики.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС, насчитывающий 120 пунктов, включили запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 НПЗ из России и 16 зарубежных компаний.

