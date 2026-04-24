Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:45, 24 апреля 2026

«Празднику» ЕС из-за кредита Украине предрекли скорый конец

Politico: Евросоюзу недолго осталось праздновать принятие кредита для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Европейский союз (ЕС) недолго будет праздновать принятие помощи Украине из-за раскола внутри блока. Об этом пишет Politico.

«Чувство триумфа угасло, когда они [европейские лидеры] столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. (...) Празднование будет непродолжительным», — отмечается в материале. Как утверждается в публикации, бирюзовые воды, которые служили фантастическим фоном для саммита, не могли скрыть раскола внутри Евросоюза.

Так, например, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович «высмеял идею» о вступлении Украины в Европейский союз в ближайшее время, пишет Politico.

Ранее журналист Томас Фази выразил мнение, что предоставление ЕС кредита Украине плохо обернется для жителей страны. По его мнению, это приведет к продолжению боевых действий и большему страданию украинцев.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС окончательно утвердил кредит Киеву на сумму 90 миллиардов евро. «Обещано, выполнено, реализовано», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok