«Празднику» ЕС из-за кредита Украине предрекли скорый конец

Politico: Евросоюзу недолго осталось праздновать принятие кредита для Украины

Европейский союз (ЕС) недолго будет праздновать принятие помощи Украине из-за раскола внутри блока. Об этом пишет Politico.

«Чувство триумфа угасло, когда они [европейские лидеры] столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. (...) Празднование будет непродолжительным», — отмечается в материале. Как утверждается в публикации, бирюзовые воды, которые служили фантастическим фоном для саммита, не могли скрыть раскола внутри Евросоюза.

Так, например, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович «высмеял идею» о вступлении Украины в Европейский союз в ближайшее время, пишет Politico.

Ранее журналист Томас Фази выразил мнение, что предоставление ЕС кредита Украине плохо обернется для жителей страны. По его мнению, это приведет к продолжению боевых действий и большему страданию украинцев.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС окончательно утвердил кредит Киеву на сумму 90 миллиардов евро. «Обещано, выполнено, реализовано», — заявил он.