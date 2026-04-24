21:03, 24 апреля 2026

Россиян предупредили об опасности частых ночных походов в туалет

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergey Neanderthalec / Shutterstock / Fotodom

Ночные походы в туалет часто являются нормой, но могут быть и признаком серьезных проблем со здоровьем. Об этом предупредил уролог-андролог Артур Богатырев в беседе с Life.ru.

Богатырев отметил, что до 60-65 лет нормой ночных мочеиспусканий считается один раз за весь период отдыха. Опасность представляют более частые посещения туалета, когда сон прерывается по несколько раз за ночь.

Среди возможных причин этого врач назвал проблемы с мочевым пузырем, синдром апноэ сна или накопление жидкости в организме. Особую тревогу, по его словам, должно вызвать, если в моче появляется кровь, резко увеличивается объем мочи или мочеиспускание сопровождается болью и жжением.

Однако в большинстве случаев реже ходить в туалет по ночам помогает изменение привычек. Например, врач посоветовал меньше пить жидкости перед сном и уменьшить потребление соли.

Ранее уролог-онколог Виген Малхасян рассказал, что избыток белка животного происхождения может провоцировать мочекаменную болезнь. Людям с этим заболеванием он посоветовал с осторожностью есть орехи и ягоды.

