Пезешкиан, Аракчи и Галибаф выступили с обращением о единстве нации Ирана

Руководство Ирана выступило с общим обращением о единстве нации на фоне слухов о расколе в руководстве страны. Схожие заявления опубликовали в соцсети X иранский президент Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

«В Иране нет ни радикалов, ни умеренных; мы все «иранцы» и «революционеры», и благодаря железному единству нации и правительства, при полном подчинении верховному лидеру революции, мы заставим агрессора раскаяться в своих деяниях», — написал Пезешкиан.

Галибаф заявил, что у Ирана одна нация, один Бог, один лидер и один путь, который приведет Тегеран к победе.

Аракчи подчеркнул, что государственные институции продолжают выступать единым фронтом на поле боя и в дипломатии. Он добавил, что иранцы сейчас как никогда едины.

Ранее израильский 12-й канал сообщил, что Галибаф был отстранен от участия в переговорах с США из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Al-Arabiya со ссылкой на пакистанский источник отмечало, что переговорный процесс между Ираном и США по урегулированию конфликта, проходящий в Исламабаде, в настоящее время фактически заморожен. Отмечается, что основным препятствием в переговорах по-прежнему является сохраняющаяся морская блокада со стороны США.

