04:20, 24 апреля 2026Мир

CNN: Военные США задумались над новыми ударами по Ирану на случай срыва сделки

Американские военные задумались над новыми ударами по Ирану на случай срыва сделки и завершения прекращения огня без договоренностей. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о возможных атаках по небольшим ударным катерам, минным заградителям и другим «средствам асимметричной борьбы» в районе Ормузского пролива.

Телеканал также сообщил, что администрация США рассматривает реализацию угрозы о нанесении ударов по объектам двойного назначения, таким как электростанции и мосты.

Кроме того, военные планировщики не исключают новых атак на отдельных военных командиров и руководителей Ирана. Один из источников заявил, что целью может стать командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Ахмад Вахиди.

18 апреля Военно-морские силы КСИР сообщили, что Иран вновь перекрыл Ормузский пролив из-за отказа Соединенных Штатов снять морскую блокаду иранских портов. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что пролив будет оставаться закрытым, пока США нарушают условия перемирия.

