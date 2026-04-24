Тренера «Зенита» дисквалифицировали на два матча за оскорбления арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на два матча помощника главного тренера «Зенита» Александра Анюкова. Об этом сообщает Sport24.
Специалист наказан за то, что во время матча 26-го тура против московского «Локомотива» оскорблял резервного арбитра. Помимо дисквалификации на два матча, Анюкова обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Встреча прошла в среду, 22 апреля. Игра завершилась со счетом 0:0.
Анюков работает в тренерском штабе «Зенита» с 2020 года. До этого он на протяжении 15 лет выступал за команду в качестве игрока.