Тренера «Зенита» дисквалифицировали на два матча за оскорбления арбитра

Тренера «Зенита» Анюкова дисквалифицировали на два матча за оскорбления арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на два матча помощника главного тренера «Зенита» Александра Анюкова. Об этом сообщает Sport24.

Специалист наказан за то, что во время матча 26-го тура против московского «Локомотива» оскорблял резервного арбитра. Помимо дисквалификации на два матча, Анюкова обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Встреча прошла в среду, 22 апреля. Игра завершилась со счетом 0:0.

Анюков работает в тренерском штабе «Зенита» с 2020 года. До этого он на протяжении 15 лет выступал за команду в качестве игрока.