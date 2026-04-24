05:03, 24 апреля 2026

В Китае рассказали о неожиданном маневре России во время чаепития Лаврова в Пекине

Baijiahao: Корабли РФ направились в Чжаньцзян, пока Лавров пил чай в Пекине
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Журналисты китайского издания Baijiahao рассказали о неожиданном маневре России во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пекин. Пересказ статьи приводит «АБН24».

«Пока Лавров пил чай в Пекине, российские военные корабли направились прямо в Чжаньцзян <…> эти действия стали неожиданностью», — рассказали обозреватели.

Они пояснили, что этот маневр был необычным в силу того, что порт в Чжаньцзяне является ключевой базой китайских ВМС в Южно-Китайском море. Регион является крайне чувствительным из-за провокаций США, поэтому появление там иностранных кораблей является редкостью.

Журналисты отметили, что отправка кораблей именно в Чжаньцзян, а не в Шанхай или Циндао, «красноречиво говорит об уровне доверия между странами». Кроме того, это стало мощным сигналом всему миру, в первую очередь Вашингтону. Москва и Пекин продемонстрировали дальнейшие намерения сохранять крепкое партнерство, что является серьезной проблемой для Штатов.

14 апреля глава МИД России прибыл в Китай с визитом, Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили подготовку к встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили конфликт на Украине и операцию США против Ирана.

