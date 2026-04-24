12:40, 24 апреля 2026Спорт

В Латвии накажут хоккеиста за игру в России

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Совет спортивных федераций Латвии (LSFP) рассматривает аннулирование тренерской лицензии бывшего вратаря Яниса Калниньша из-за его выступлений за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур». Об этом сообщает LSM.

По информации источника, в недавнем времени хоккеист завершил карьеру и получил сертификат фитнес-тренера. Отмечается, что Калниньш не сможет работать, если его лишат лицензии.

Калниньш выступал за «Амур» с 2022-го по 2024 год, несмотря на запрет властей Латвии. Он провел за команду 41 матч, в которых одержал 11 побед и дважды отыграл на ноль. Также в КХЛ он играл за рижское «Динамо» и финский «Йокерит». В составе сборной Латвии вратарь принял участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее капитан московского клуба по хоккею с мячом «Динамо» Никита Иванов рассказал об угрозах в адрес финских игроков хабаровского «СКА-Нефтяника» Туомаса и Томми Мяатти за продолжение карьеры в России. Он заявил, что его финские одноклубники довольны чемпионатом, зарплатой и условиями, не поддались давлению и не переживают, возвращаясь домой летом.

