18:33, 24 апреля 2026Мир

В НАТО прокомментировали планы США наказать Испанию

В НАТО заявили, что устав не предусматривает исключения Испании из альянса
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Устав НАТО не предусматривает возможности исключения страны-участницы или приостановки ее членства в альянсе. Об этом сообщает издание «Би-би-си» со ссылкой на представителя НАТО.

«Основополагающий договор НАТО не содержит никаких статей, относящихся к приостановлению статуса члена НАТО, исключению или ограниченному участию», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что в США разработали список мер для партнеров по НАТО, которые не поддержали действия США в конфликте с Ираном. Сообщается, что США предложили приостановить участие Испании в НАТО, а также ограничить доступ «проблемных» государств к важным или престижным должностям в альянсе. Кроме того, в меморандуме предлагается изучить возможность пересмотра дипломатической поддержки США Великобритании в ее притязаниях на Фолклендские острова, расположенные у побережья Аргентины.

В свою очередь, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство страны ориентируется только на официальные документы, а не на внутренние утечки.

