05:46, 24 апреля 2026Мир

В США испугались катастрофических планов Трампа по Ирану

Сенатор Мерфи: Трамп по-прежнему обдумывает наземное вторжение в Иран
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

В США испугались катастрофических планов президента Дональда Трампа по Ирану. Как заявил в соцсети X сенатор-демократ Крис Мерфи, глава Белого дома по-прежнему обдумывает наземное вторжение в страну.

Политик подчеркнул, что отказ американского лидера прекратить конфликт сохраняет контроль Тегерана над Ормузским проливом и, как следствие, «катастрофически высокие цены на энергоносители».

Мерфи считает, что ущерб от войны с Ираном может стать еще больше, вызвав глобальный продовольственный кризис и жертвы среди американских военных.

«Эта война <…> делает Иран сильнее, ослабляет Америку и способствует одной из самых масштабных коррупционных схем в нашей истории», — заключил сенатор.

18 апреля Военно-морские силы КСИР сообщили, что Иран вновь перекрыл Ормузский пролив из-за отказа Соединенных Штатов снять морскую блокаду иранских портов. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что пролив будет оставаться закрытым, пока США нарушают условия перемирия.

