В США призвали военных ослушаться приказа Трампа по Ирану

Магковерн призвал военных США ослушаться приказа Трампа о высадке в Иране

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире своего YouTube-канала призвал американских военных ослушаться приказа президента США Дональда Трампа, если тот решится на высадку сухопутных сил в Иране.

«Чтобы США не проиграли, американским военным нужно ослушаться приказа Трампа, если он действительно настолько безумен, что попытается высадить сухопутные войска на иранской территории», — заявил эксперт.

По его словам, в этом случае начнется настоящая война, которую Штаты не смогут выиграть. Аналитик добавил, что ожидает худшего сценария из-за решений американской администрации.

18 апреля Военно-морские силы КСИР сообщили, что Иран вновь перекрыл Ормузский пролив из-за отказа Соединенных Штатов снять морскую блокаду иранских портов. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что пролив будет оставаться закрытым, пока США нарушают условия перемирия.

