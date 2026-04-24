06:25, 24 апреля 2026Мир

В США призвали военных ослушаться приказа Трампа по Ирану

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире своего YouTube-канала призвал американских военных ослушаться приказа президента США Дональда Трампа, если тот решится на высадку сухопутных сил в Иране.

«Чтобы США не проиграли, американским военным нужно ослушаться приказа Трампа, если он действительно настолько безумен, что попытается высадить сухопутные войска на иранской территории», — заявил эксперт.

По его словам, в этом случае начнется настоящая война, которую Штаты не смогут выиграть. Аналитик добавил, что ожидает худшего сценария из-за решений американской администрации.

18 апреля Военно-морские силы КСИР сообщили, что Иран вновь перекрыл Ормузский пролив из-за отказа Соединенных Штатов снять морскую блокаду иранских портов. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что пролив будет оставаться закрытым, пока США нарушают условия перемирия.

    Последние новости

    «Бумеранг вернется к тем, кто его бездумно запустил». В России отреагировали на новый пакет санкций Евросоюза

    В России объяснили отсутствие ударов «Буревестником» и «Орешником» по Украине

    Сафонов показал сертификат конкурса по математике «Кенгуру» в документальном фильме о себе

    iPhone 17 снова скопировали

    В США призвали военных ослушаться приказа Трампа по Ирану

    Солдаты ВСУ избили мужчину и угнали его автомобиль вместе с находящейся в нем женщиной

    Германию предупредили о проблемах из-за остановки транзита казахстанской нефти

    В МИД России указали на бессмысленность санкций Евросоюза

    Россиянин устроил перестрелку с полицией рядом с детской площадкой

    Названы недостатки семиместного Chery

    Все новости
