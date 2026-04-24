В ЦСКА высказались об истекающем контракте 40-летнего Акинфеева с клубом

ЦСКА готов продлить истекающий контракт с 40-летним Игорем Акинфеевым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об истекающем контракте 40-летнего вратаря Игоря Акинфеева с клубом. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По словам функционера, руководство давно договорилось с голкипером и готово продлить соглашение. «Если он чувствует в себе силы и желание продолжать играть, значит, он остается в клубе. Мы всегда его только поддерживаем с учетом значимости, которую он имеет для команды», — заявил Бабаев.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил возможные сроки завершения карьеры Акинфеева. По мнению итальянца, россиянин способен играть на профессиональном уровне до 45 лет.

Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.