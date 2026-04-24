Забота о себе
16:29, 24 апреля 2026Забота о себе

Врач назвала неочевидную причину боли в животе и диареи

Гастроэнтеролог Ли: Препараты железа и витамина С могут вызывать боль в животе
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sydney Latham / Unsplash

Боль в животе и диарея не всегда указывают на отравление, предупредила гастроэнтеролог Кристин Ли. В беседе с Daily Mirror она назвала неочевидную причину таких симптомов.

По словам врача, некоторые добавки способны раздражать слизистую желудка и усиливать неприятные симптомы. В группе риска — препараты с железом, витамином С и кальцием. Они могут вызывать тошноту, диарею и боли, даже если у человека нет хронических заболеваний ЖКТ.

Материалы по теме:
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022

Ли отметила, что чаще всего неприятные последствия возникают, если добавки принимаются на пустой желудок. «Прием витаминов вместе с пищей помогает лучше их усваивать и снижает риск раздражения желудка», — пояснила врач. Она также посоветовала не превышать дозировки и по возможности получать витамины из обычных продуктов.

Ранее врач Ольга Уланкина раскрыла причины появления кровавого пота. По ее словам, пугающий симптом связан с нарушением проницаемости сосудов и чаще всего вызван сильным стрессом.

    Последние новости

    Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

    Скачки на «тройках» захотели сделать национальным видом спорта в России

    В Кремле рассказали об отношении к Жириновскому

    Набиуллина пообещала не навязывать цифровой рубль

    Новая ускоренная система въезда в Европу привела к хаосу в аэропортах

    США предложили Ирану выбор

    Этническая группировка поставляла людей на СВО

    Подросток напал на футболиста с отверткой ради пиццы

    Российская синхронистка-чемпионка объявила о переходе в бобслей

    Спрятанные в сундуке тела привели к россиянину

    Все новости
