Врач назвала неочевидную причину боли в животе и диареи

Гастроэнтеролог Ли: Препараты железа и витамина С могут вызывать боль в животе

Боль в животе и диарея не всегда указывают на отравление, предупредила гастроэнтеролог Кристин Ли. В беседе с Daily Mirror она назвала неочевидную причину таких симптомов.

По словам врача, некоторые добавки способны раздражать слизистую желудка и усиливать неприятные симптомы. В группе риска — препараты с железом, витамином С и кальцием. Они могут вызывать тошноту, диарею и боли, даже если у человека нет хронических заболеваний ЖКТ.

Ли отметила, что чаще всего неприятные последствия возникают, если добавки принимаются на пустой желудок. «Прием витаминов вместе с пищей помогает лучше их усваивать и снижает риск раздражения желудка», — пояснила врач. Она также посоветовала не превышать дозировки и по возможности получать витамины из обычных продуктов.

Ранее врач Ольга Уланкина раскрыла причины появления кровавого пота. По ее словам, пугающий симптом связан с нарушением проницаемости сосудов и чаще всего вызван сильным стрессом.