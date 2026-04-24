18:24, 24 апреля 2026

Введенный после атаки ВСУ на российский город режим ЧС продлился месяц

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в Энгельсе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), продлился месяц. Об этом стало известно из постановления об отмене, опубликованного на сайте районной администрации.

Режич ЧС ввели 23 марта после атаки БПЛА на Саратов и Энгельс.

«Постановляю отменить с 8:00 23 апреля 2026 года режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Энгельсского муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в постановлении и.о. главы района Евгения Шпольского.

В ночь на 24 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны, атаке подверглись пять субъектов федерации — Крым, Белгородская, Брянская, Воронежская и Ростовская области.

