Захарова рассказала о полученном заверении Японии по Украине

Захарова: Россия получила от Японии заверения в отказе отправлять оружие Украине

Россия получила от Японии заверения в отказе отправлять оружие в зоны боевых действий, включая Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Я хотела бы подчеркнуть, что по дипломатическим каналам получено заверение японских властей о невозможности поставки экспортируемых вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая непосредственно Украину», — подчеркнула Захарова.

Ранее японское посольство в России в письме «Ленте.ру» сообщило, что Токио не будет заниматься экспортом оружия на Украину, которая участвует в боевых действиях.

21 апреля правительство Японии решило отменить запрет на экспорт оружия, таким образом пересмотрев пацифистскую Конституцию 1947 года, принятую после поражения во Второй мировой войне.