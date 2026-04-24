05:04, 24 апреля 2026

Зрелая женщина объяснила отказ от отношений с молодыми партнерами

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

Писательница Джоэль Фрейзер назвала преимущество отношений с ровесниками. Отказ от романов с молодыми партнерами она объяснила изданию HuffPost.

50-летняя женщина рассказала, что раньше она часто выбирала партнеров значительно младше себя, однако со временем стала замечать, что такие отношения держат в постоянном напряжении и не дают расслабиться. По ее словам, разные взгляды на жизнь, привычки и даже культурные ориентиры нередко становились причиной недопонимания.

«Я поняла, что мы словно собираем мозаику из разных жизней, которая никак не складывается», — призналась Фрейзер. Она добавила, что с возрастом важнее становятся не внешние факторы, а совпадение ритма жизни, уровня энергии и ожиданий от отношений. Теперь зрелая женщина встречается с ровесником, и, по ее словам, эта связь дает ей ощущение принятия и спокойствия. С новым партнером ей не нужно притворяться молодой и энергичной, скрывать плохое зрение или объяснять шутки.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что гадкая интимная привычка нового партнера уничтожила ее либидо. По словам девушки, влечение к мужчине пропало из-за эротических видео, которые он ей присылает дважды в день.

