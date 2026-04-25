Глава федерации тяжелой атлетики обратился к отказавшейся от фото с россиянкой украинке

Глава Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани сделал внушение украинской штангистке Ирине Домбровской за отказ от совместной фотографии с россиянкой Варварой Кузьминовой на пьедестале чемпионата Европы в Батуми. Об этом сообщает ТАСС.

После церемонии Хассани провел короткую беседу с Домбровской и представителем украинской делегации, назвав ее действия неприемлемыми. Он заявил, что европейская тяжелая атлетика должна оставаться вне политики. В EWF подчеркнули, что отказ от стандартной фотосессии на пьедестале нарушает принятый протокол и недопустим для международных соревнований.

Эпизод произошел на пьедестале почета. Украинка стала обладательницей бронзовой медали, россиянка завоевала серебро. Победительницей соревнований стала Яннетте Юлисойни из Финляндии.

Кузьминовой 17 лет. В сумме она подняла 244 килограмма в рывке и толчке.

