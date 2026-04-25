Командир рассказал о подготовке к операции «Поток»

03:57, 25 апреля 2026Россия

Командир Аид: Для операции Поток были отобраны самые сильные бойцы
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Бойцы, которые участвовали в операции «Поток» и прошли порядка 15 километров внутри газопровода, были отобраны среди тех, кто обладает наилучшими физическими качествами. Об этом ТАСС рассказал командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Мы отбирали наиболее физически развитых штурмовиков и разведчиков, не имеющих проблем со спиной, клаустрофобии, бронхиальной астмы, которую тоже можно заработать на фронте», — указал он.

Собеседник агентства также сообщил, что операция на протяжении нескольких месяцев разрабатывалась бригадой «Ветераны», после чего уже началась подготовка и отбор личного состава.

13 марта 2025 года Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Наиболее известной операцией по освобождению курского города стала операция под названием «Поток». Бойцы Вооруженных сил России, передвигаясь по газовой трубе, за два дня преодолели 15 километров и 750 метров.

Ранее боец с позывным Тридцатка рассказал, что самым сложным в проведении операции «Поток» для российских военнослужащих стало ожидание команды выхода из газовой трубы.

