Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:05, 25 апреля 2026

«Локомотив» уступил на выезде «Крыльям Советов» в матче 27-го тура РПЛ

«Локомотив» уступил на выезде «Крыльям Советов» 0:2 в матче 27-го тура РПЛ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

«Локомотив» уступил на выезде «Крыльям Советов» со счетом 0:2 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 31-й минуте форвард Иван Олейников открыл счет. В середине второго тайма его коллега по амплуа Амар Рахманович удвоил преимущество хозяев поля. В добавленное время защитник «Крыльев» Кирилл Печенин не реализовал пенальти.

Таким образом, самарцы набрали 26 очков в 27 турах и поднялись из зоны вылета из РПЛ на 12-ю позицию. В следующем матче они сыграют у себя дома со «Спартаком». Игра пройдет 1 мая, начало в 17:00 по московскому времени.

«Локомотив» остался на третьем месте в турнирной таблице с 49 очками в 27 матчах. В следующем туре соперником «железнодорожников» станет московское «Динамо». Игра пройдет 1 мая на «РЖД-Арене», начало в 19:30.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok