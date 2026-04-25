«Локомотив» уступил на выезде «Крыльям Советов» в матче 27-го тура РПЛ

«Локомотив» уступил на выезде «Крыльям Советов» со счетом 0:2 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 31-й минуте форвард Иван Олейников открыл счет. В середине второго тайма его коллега по амплуа Амар Рахманович удвоил преимущество хозяев поля. В добавленное время защитник «Крыльев» Кирилл Печенин не реализовал пенальти.

Таким образом, самарцы набрали 26 очков в 27 турах и поднялись из зоны вылета из РПЛ на 12-ю позицию. В следующем матче они сыграют у себя дома со «Спартаком». Игра пройдет 1 мая, начало в 17:00 по московскому времени.

«Локомотив» остался на третьем месте в турнирной таблице с 49 очками в 27 матчах. В следующем туре соперником «железнодорожников» станет московское «Динамо». Игра пройдет 1 мая на «РЖД-Арене», начало в 19:30.