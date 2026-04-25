16:01, 25 апреля 2026

Медведев рассказал о превратившем Жириновского в ребенка случае

Константин Лысяков

Фото: Anton Golubev / Reuters

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский мог из резкого политика превратиться в счастливого ребенка. Об одном таком случае рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в документальном фильме «Владимир Жириновский», посвященном 80-летию со дня рождения политика.

По словам Медведева, человеческая сторона первого лидера ЛДПР очень ярко проявилась, когда он позвал глав всех фракций Госдумы на отдых в Завидово. «Ну и там мы пошли на рыбалку. И Владимир Вольфович вытащил такую приличную рыбу. Я удивился его лицу. Вот из такого резкого политика, который там наотмашь бьет куда-то, он превратился просто в ребенка. У него были глаза счастливого ребенка», — вспоминает зампред Совбеза.

Ранее работавший с Жириновским фотограф Александр Сивов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в служебной машине политика всегда висели большие домашние часы. Он отметил, что основатель ЛДПР был очень пунктуален, а смартфонами он не пользовался.

Биография Владимира Жириновского. Как построил карьеру, чем запомнился, за что его любили и ненавидели в России?
25 апреля исполнилось 80 лет со дня рождения Жириновского, который запомнился экспрессивной манерой выступлений и скандальными высказываниями. После смерти политика в его словах начали находить предсказания о происходящих в стране и мире событиях, из-за чего основателя ЛДПР стали называть Вовангой. Так, политик спрогнозировал начало специальной военной операции и проведение в России частичной мобилизации.

