07:30, 25 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Один предмет в машине Жириновского удивил работавшего с ним фотографа

Валерий Розенберг
Валерий Розенберг
Константин Лысяков
Константин Лысяков

Фото: Александр Сивов

В служебной машине основателя ЛДПР Владимира Жириновского всегда висели домашние часы. Об этом «Ленте.ру» рассказал фотограф Александр Сивов, работавший с политиком.

По его словам, Жириновский был очень пунктуальным. В служебном автомобиле он всегда сидел сзади, а большие круглые часы висели перед ним на стенке переднего сидения. «Я когда их увидел, не поверил вообще. Ему всегда надо было знать точное время, а смартфонами он не пользовался. Настолько он стремился вовремя приехать и уехать, всегда быть вовремя. Был у него такой пунктик», — поделился Сивов удивлением от увиденного.

Ранее сослуживец Жириновского Михаил Дунец рассказал, что во время службы в армии основатель ЛДПР потребовал поставить к нему в комнату телефон, однако друг предоставил ему сломанный аппарат без проводов, что не смутило политика. Несмотря на это, каждое утро он «звонил» начальнику охраны и просил подать к подъезду машину.

25 апреля исполнилось 80 лет со дня рождения Жириновского, который запомнился экспрессивной манерой выступлений и скандальными высказываниями. После смерти политика в его словах начали находить предсказания о происходящих в стране и мире событиях, из-за чего основателя ЛДПР стали называть Вовангой. В июле 2022 года президент России Владимир Путин, комментируя эти прогнозы, пояснил, что они выстроены «не на пустом месте», а на знаниях и понимании развития ситуации, поэтому имеют свойство сбываться.

