Российский спортсмен стал чемпионом Европы по борьбе

Российский спортсмен Садулаев стал чемпионом Европы по борьбе

Российский спортсмен Абдулрашид Садулаев стал чемпионом Европы по борьбе в столице Албании Тиране. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Двукратный олимпийский чемпион боролся в весовой категории до 97 килограммов. В финале он победил представителя Словении Батырбека Цакулова со счетом 14:3.

Садулаев выигрывал на Олимпиадах 2016-го и 2020 годов. Также он является четырехкратным чемпионом мира и пятикратным победителем континентальных первенств.

Ранее Евросоюз ввел санкции против известного в прошлом российского боксера Федора Чудинова. Ограничительные меры в отношении экс-спортсмена введены из-за его связей с байкерским клубом «Ночные волки», а также из-за участия в патриотических мероприятиях.