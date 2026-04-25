США разрешили Венесуэле оплатить адвоката для Мадуро

США разрешили Венесуэле оплатить адвокатов для Мадуро и его супруги

Власти США разрешили Венесуэле оплатить адвокатов для захваченного президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«В письме, поданном в федеральный суд Манхэттена, прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон заявил, что Министерство финансов США выдало измененные лицензии, которые позволят адвокатам защиты бывшего президента Венесуэлы Мадуро и его жены Силии Флорес получать платежи от правительства своей страны», — говорится в материале.

Ранее Николас Мадуро указал, что его конституционные права были нарушены правительством США, и потребовал справедливого разбирательства, а также отклонения судом обвинительного заключения.

Адвокат Мадуро, в свою очередь, рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа препятствует оплате юридических услуг для венесуэльского лидера.